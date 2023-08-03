سوق الشغل .. جهة الدارالبيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى

2023-08-03 / 13:31
0
هبة بريس _ الرباط

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن خمس جهات تضم 72,3% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.

وأشارت في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل أن جهة الدارالبيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى بنسبة %22,2 من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (%13,9)، مراكش-آسفي (%12,8)، طنجة-تطوان-الحسيمة (%11,9) وفاس-مكناس (%11,5).

وأوضحت أن خمس جهات سجلت معدلات نشاط أعلى من المتوسط ​​الوطني (%44,8)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (%50,2)، الدار البيضاء-سطات (%47)، درعة-تافيلالت (%46,1)، الجهات الجنوبية (45,6%) و الرباط-سلا-القنيطرة (%45,5).

وبالمقابل سجلت أدنى المعدلات في جهات بني-ملال-خنيفرة(%40,1)، سوس-ماسة(41,2%) والجهة الشرقية (41,2%).

وبالنسبة للبطالة، تضم خمس جهات قرابة سبعة عاطلين من بين عشرة (%69,4) على المستوى الوطني؛ وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة %25,7، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة %12,8، وفاس-مكناس بنسبة12,3% والجهة الشرقية بنسبة %10,5، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة %8,1.

وسجلت أعلى معدلات البطالة بالجهات الجنوبية (%23,8) والجهة الشرقية (%20,3). وبحدة أقل، تتجاوز جهتان المعدل الوطني (%12,4)، يتعلق الأمربجهة الدار البيضاء-سطات (%14,3) وفاس- مكناس (%13,2).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغاربة يشترون 94.534 سيارة جديدة عند متم يوليوز

المغاربة يشترون 94.534 سيارة جديدة عند متم يوليوز

2023-08-03 / 11:27
Photo of أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الخميس 3 غشت 2023

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الخميس 3 غشت…

2023-08-03 / 09:43
Photo of أسعار الذهب ترتفع بسبع دولارات مع تراجع العملة الأميركية

أسعار الذهب ترتفع بسبع دولارات مع تراجع العملة الأميركية

2023-08-02 / 22:50
Photo of مجموعة OCP توقع اتفاقية مهمة مع شركة بريطانية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

مجموعة OCP توقع اتفاقية مهمة مع شركة بريطانية لإنتاج…

2023-08-02 / 20:12
Photo of بنك المغرب: “رفع سعر الفائدة الرئيسي أثر سلبا على سندات الخزينة المقتناة”

بنك المغرب: “رفع سعر الفائدة الرئيسي أثر سلبا على…

2023-08-02 / 18:08
Photo of أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

2023-08-02 / 11:05
Photo of تحويلات مغاربة العالم تفوق 55 مليار درهم عند متم يونيو

تحويلات مغاربة العالم تفوق 55 مليار درهم عند متم…

2023-08-02 / 09:27
Photo of توقيع اتفاقية بيترولية بين مكتب الهيدروكربورات والمعادن وشركة “شاريوت”

توقيع اتفاقية بيترولية بين مكتب الهيدروكربورات والمعادن وشركة “شاريوت”

2023-08-01 / 23:07
Photo of وزير تركي: “حجم التبادل التجاري بيننا و المغرب عرف زيادة كبيرة”

وزير تركي: “حجم التبادل التجاري بيننا و المغرب عرف…

2023-08-01 / 22:27
Photo of عجز ميزانية المغرب يبلغ 27,9 مليار درهم

عجز ميزانية المغرب يبلغ 27,9 مليار درهم

2023-08-01 / 16:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق