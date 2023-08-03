سوق الشغل .. جهة الدارالبيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى

هبة بريس _ الرباط

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن خمس جهات تضم 72,3% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.

وأشارت في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل أن جهة الدارالبيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى بنسبة %22,2 من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (%13,9)، مراكش-آسفي (%12,8)، طنجة-تطوان-الحسيمة (%11,9) وفاس-مكناس (%11,5).

وأوضحت أن خمس جهات سجلت معدلات نشاط أعلى من المتوسط ​​الوطني (%44,8)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (%50,2)، الدار البيضاء-سطات (%47)، درعة-تافيلالت (%46,1)، الجهات الجنوبية (45,6%) و الرباط-سلا-القنيطرة (%45,5).

وبالمقابل سجلت أدنى المعدلات في جهات بني-ملال-خنيفرة(%40,1)، سوس-ماسة(41,2%) والجهة الشرقية (41,2%).

وبالنسبة للبطالة، تضم خمس جهات قرابة سبعة عاطلين من بين عشرة (%69,4) على المستوى الوطني؛ وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة %25,7، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة %12,8، وفاس-مكناس بنسبة12,3% والجهة الشرقية بنسبة %10,5، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة %8,1.

وسجلت أعلى معدلات البطالة بالجهات الجنوبية (%23,8) والجهة الشرقية (%20,3). وبحدة أقل، تتجاوز جهتان المعدل الوطني (%12,4)، يتعلق الأمربجهة الدار البيضاء-سطات (%14,3) وفاس- مكناس (%13,2).

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