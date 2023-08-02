أسعار الذهب ترتفع بسبع دولارات مع تراجع العملة الأميركية

هبة بريس ـ وكالات

ارتفعت أسعار الذهب نحو سبع دولارات خلال تعاملات اليوم، مع تراجع العملة الأميركية وعوائد سندات الخزانة والأسهم الآسيوية.

جاء ذلك بعد أن خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني الأميركي، ما أدى إلى توتر الثقة في الاقتصاد ودعم الاهتمام بالمعدن الأصفر بصفته الملاذ الآمن.

وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها أمس على تراجع بنحو 30 دولارًا مع ارتفاع الدولار الأميركي، وسط ترقب من المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع الجاري، تتعلق بأسعار الفائدة.

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