مهرجان “الرحل بني كيل” يحتفل بالتنمية والتراث الثقافي

2023-08-02 / 21:51
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هبة بريس ـ نجلاء مزيان

بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرون لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، تنظم مجموعة الكرامة للتنمية “مهرجان الرحل\ بني كيل” للمرة الرابعة في الفترة الممتدة بين 8 و 13غشت 2023 .

ويأتي هذا المهرجان في إطار السعي الدؤوب لتعزيز التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية في مجال بني كيل بالجهة الشرقية للمملكة.

وتأتي فعاليات المهرجان الذي يقام في مجال بني كيل كمبادرة لتعزيز روح التضامن والتعاون بين أبناء المنطقة وتحقيق رفاهية المواطنين في ظل رؤية سامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي تهدف إلى توفير فرص للنهوض بالمنطقة واستغلال الإمكانيات المحلية في سبيل التنمية المستدامة.

ويضم المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات التي تساهم في تحقيق التنمية والارتقاء بالثقافة والتراث الثقافي لمجال بني كيل، ومن بين الأنشطة ذات النفع الآني أو القريبة المدى، عرض تجاري للتعاونيات المحلية والأجنبية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة تشمل فلكلور مجال بني كيل، وعروض فنانين محليين، وورشات تكوينية وندوات تعزز المعرفة والكفاءات في المجالات الاقتصادية والتقنية وكذا أنشطة رياضية متنوعة.

أما فيما يخص الأنشطة ذات المنفعة المتوسطة وبعيدة المدى، فسيتم إطلاق “المهرجان الجهوي للرحل\ بني كيل” بالتعاون مع الجماعات الترابية والجهات المحلية المعنية بهدف تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، كما سيتم إنشاء كتاب تاريخي علمي يتناول تاريخ مجال بني كيل وسيكون مرجعا للبحث والدراسة التاريخية لهذه القبيلة والتطرق لنموذج المأسسة السلالية وتأسيس منتدى للكفاءات وكذا مؤسسة لألعاب القوى بالنجود العليا.

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