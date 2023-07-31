توقيف شخص في العيون بعد ارتكابه جر_يمة ق_تل في الدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكنت مصالح الأمن من توقيف و اعتقال شخص بمدينة العيون بعد ارتكابه جريمة قتل في الدار البيضاء قبل أيام.

و أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه قد تم توقيف شخص بمدينة العيون، للاشتباه في كونه المتورط الرئيسي في التسبب في وفاة أحد الأشخاص بعد صدمه بشكل عمدي بواسطة سيارة بمرآب مطعم للوجبات السريعة بمدينة الدار البيضاء.

عملية التوقيف وفق ذات المصدر شاركت فيها الشرطة القضائية بالدار البيضاء والعيون ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

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