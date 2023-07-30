مجددا في احتفالات عاشوراء ..انفجار قنينة غاز بمراكش

ع اللطيف بركة : هبة بريس

للمرة الثالثة على التوالي خلال إحتفالات عاشوراء والتي خلفت مقتل شخصين أحدهما قاصر بسطات والثانية طفلة بسلا، اثر إنفجار قنينات غاز بشكل متعمد من الجناة.

بمراكش الحمراء، عمد كذلك مراهقون، أول أمس الجمعة ،إلى تفجير قنينة غاز من الحجم الصغير برميها داخل نيران تم إشعالها في إطار الاحتفال بعاشوراء، مما أثار فزع ساكنة حي أبواب مراكش جراء الصوت المدوي الذي أثاره الانفجار.

الواقعة أثارت الفزع والهلع لكل من سمع دوي الانفجار بمكان الحادث او بالاحياء المجاورة، ولم يصدر عن السلطات المحلية بمراكش، أي بلاغ يشرح كيف وقع الانفجار او من كان وراءه، في حين قالت مصادر محلية إن الانفجار لم يخلف قتلى او جرحى.

ويكشف توالي أحداث الانفجارات، الى هذا السلوك الخطير الذي بدأ ينهجه مراهقون خلال الاحتفالات بعاشوراء ، فبعد أن كان الوضع يقتصر على تفجير مفرقعات نارية خلال الاحتفالات، جاء دور قنينات الغاز الذي خلف قاتلين خلال أسبوع واحد فقط، فيما تم اعتقال عدد من المتورطين، مما يتطلب من الأسر والسلطات المحلية بدل مجهود إضافي للتصدي لهذا السلوك العدواني الذي بدأ يطلع احتفالات عاشوراء ويحولها الى مآسي.

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