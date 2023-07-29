بنسعيد يمثل المغرب في افتتاح الدورة التاسعة للألعاب الفرنكوفونية بكينشاسا

2023-07-29 / 12:19
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هبة بريس

مثل وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد مساء أمس الجمعة، بعاصمة الكونغو الديموقراطية كينشاسا – مثل – المملكة المغربية في افتتاح الدورة التاسعة للألعاب الفرنكوفونية.

وحضر بنسعيد، حفل الافتتاح، إلى جانب سفير المغرب بكينشاسا، ووفد مغربي، وهو الحفل الذي ترأسه رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي بحضور رئيس جمهورية التوغو وعدد من المسؤولين وسفراء ورؤساء الوفود.

حفل الافتتاح شهد مرور وفد المشاركين المغاربة الذي يشارك في برنامج ثقافي يشمل الرسم والنحت والتصرية الفوتوغرافي والغناء والرقص والإبداع الرقمي والأدب والحكي ومهارات التلاعب بالكرة والدمى العملاقة (كراكيز) والهيب هوب، فضلا عن برنامج رياضي يتضمن مسابقات في كرة القدم ذكورا (اقل من 20 سنة) وكرة السلة إناثا (18-25 سنة) وألعاب القوى وألعاب القوى للأشخاص في وضعية إعاقة وسباق الدراجات على الطريق والمصارعة الحرة والإفريقية والجودو وكرة الطاولة.

وسهرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل على دعم المشاركة المغربية في الجانب الثقافي حيث تم تسخير جميع الامكانيات البشرية والمادية لدعم المشاركة المغربية، وسبق للسيد بنسعيد ان استقبل بالرباط قبل أيام الوفد المغربي قبل توجهه إلى كينشاسا.

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