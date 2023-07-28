عاشوراء بسطات.. انفجار قنينة غاز ومصرع شخص

2023-07-28 / 09:37
10
محمد منفلوطي - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن انفجار قنينة غاز داخل ” شعّالة عاشوراء” خلف مصرع قاصر فيما أصيب آخر بجروح نقل على اثرها صوب قسم المستعجلات بمستشفى مدينة سطات.

الفاجعة نجمت عن افجار قوي عرفته إحدى الأحياء السكنية بطريق ابن أحمد بالمدينة، كان كافيا لاستقطاب العشرات من المواطنين وسط ظلمة حالكة تضرب المكان بسبب ضعف الانارة العمومية، لمتابعة أطوار الفاجعة التي أودت بقاصر ، فيما رصدت هبة بريس عن قرب رئيس الشرطة القضائية وعناصر مسرح الجريمة وهم يقومون بجمع المعلومات وبقايا شظايا القنينة، فيما هرعت سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث للقيام بواجبها…

فوضى عارمة، ومفرقعات وصواريخ تمتد إلى ساعات متأخرة من ليلة الخميس والجمعة، ألسنة النيران ودخان العجلات المطاطية ملأ المكان وحبس الأنفاس وغلق بعض الشوارع والأزقة بمعظم الأحياء السكنية.

فوضى عارمة، عرفتها معظم شوارع المدينة وأزقتها والكثير من أحيائها التي تحولت إلى مايشبه ساحات حرب…مراهقون وبعض الشباب المتهورين، وجدوا في المناسبة ضالتهم…لا صوت يعلو فوق صوت المفرقعات والشهب النارية، ضمن طقوس يبقى ديننا الحنيف بريء منه، ليبقى السؤال معلقا على رأس كل مناسبة من مناسبات عاشوراء:

” متى سيصحو الضمير ونتخلص من هكذا مظاهر عفا الزمان عنها؟ متى سنبقى رهينة في أيادي مراهقين وحتى بعض الشباب منهم يهددون أمن وسكينة المواطنين بأصوات مزعجة ومظاهر فوضوية تحت طائلة الاحتفالات المزيفة؟

إلى أي حد سنبقى نثقل كاهل كافة المتدخلين من رجال أمن وسلطات محلية وأفراد وقاية مدنية وعمال نظافة وأطر طبية وغيرهم، بأعمال هم في غنى عنها، إلى متى سنبقى نسرق منهم لحظات ممتعة كان من المفروض أن يقضوها مع أبنائهم وعائلاتهم على موائد العشاء؟

إلى متى سنبقى نهدر الزمن في اخماد النيران بالمياه في زمن العطش؟ لماذا لا نوفر تلك المياه المتدفقة من صهاريج أعوان الخدمة وخراطيم شاحنات الوقاية المدنية، لسقي المغروسات والشتائل بالحدائق والمنتزهات، بدل ضياعها على أعمال شغب بطعم الفرجة تفنَّنت في هندستها أيادي شبابية وأطفال مراهقين عاثوا في الشوارع والأزقة فسادا تحت طائلة الفرجة والاحتفالات بعاشوراء؟

إلى متى سنبقى نُزعج الناس داخل بيوتهم، والمرضى فوق أسِّرة الأمل وهم يئنون تحت شدة الألم؟

إلى متى سنبقى نستنفر السلطات ونضعها في حالة تأهب قصوى، لماذا لا نُفكر في مدى دورها الريادي في زمن قد نحتاجها فيه لتقديم خدماتها الجليلة لقضاء مآرب العباد والبلاد؟

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فجَّر قنينة غاز وتسبب في وفاة طفلة.. إيقاف مواطن إيفواري بسلا

فجَّر قنينة غاز وتسبب في وفاة طفلة.. إيقاف مواطن…

2023-07-28 / 11:16
Photo of وفاة شخص أضرم النار في جسده بطنجة

وفاة شخص أضرم النار في جسده بطنجة

2023-07-27 / 12:45
Photo of تاوريرت.. عمود كهربائي بسلك مكشوف يتسبب في وفاة طفلة بساحة عمومية

تاوريرت.. عمود كهربائي بسلك مكشوف يتسبب في وفاة طفلة…

2023-07-27 / 11:18
Photo of تارودانت : في مشهد حزين ..سيارة تقتل إمرأة قروية تحمل الحطب

تارودانت : في مشهد حزين ..سيارة تقتل إمرأة قروية…

2023-07-26 / 22:49
Photo of مصرع خمسة مغاربة في غرق قارب مهاجرين

مصرع خمسة مغاربة في غرق قارب مهاجرين

2023-07-25 / 21:28
Photo of 4 قت.لى من أسرة واحدة في حادثة سير مأساوية بإقليم سيدي بنور

4 قت.لى من أسرة واحدة في حادثة سير مأساوية…

2023-07-24 / 12:23
Photo of مصــ..ـرع طفل دهسه قطار ترفيهي بمرتيل

مصــ..ـرع طفل دهسه قطار ترفيهي بمرتيل

2023-07-22 / 18:26
Photo of الناظور.. مصرع 6 أشخاص غرقا في محاولة للهجرة السرية

الناظور.. مصرع 6 أشخاص غرقا في محاولة للهجرة السرية

2023-07-22 / 09:40
Photo of أحفير ..العثور على ج.ثة أدمية على جنبات واد على الشريط الحدودي المغربي الجزائري

أحفير ..العثور على ج.ثة أدمية على جنبات واد على…

2023-07-21 / 22:17
Photo of م..صرع مختل عقلي في حادتة سير بين فاس و صفرو

م..صرع مختل عقلي في حادتة سير بين فاس و…

2023-07-21 / 00:00

‫10 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق