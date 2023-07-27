وفاة شخص أضرم النار في جسده بطنجة

2023-07-27 / 12:45
2
هبة بريس - طنجة

لقي شاب في العشرينات من العمر، أمس ، مصرعه إثر اضرامه النار في جسده قرب منزل أسرته بمنطقة “أشناد”بمدينة طنجة .

ووفق المعطيات المتوفرة للموقع ، فقد قام الشاب باضرام النار في جسده بواسطة مادة مشتعلة ، ما تسبب في اصابته بحروق بليغة تطلبت نقله على وجه السرعة الى مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة .

ولفظ المعني بالأمر أنفاسه الأخيرة بالمستشفى متأثرا بالحروق البليغة التي أصيب بها, وقد فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الواقعة لتحديد ملابساتها

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تاوريرت.. عمود كهربائي بسلك مكشوف يتسبب في وفاة طفلة بساحة عمومية

تاوريرت.. عمود كهربائي بسلك مكشوف يتسبب في وفاة طفلة…

2023-07-27 / 11:18
Photo of تارودانت : في مشهد حزين ..سيارة تقتل إمرأة قروية تحمل الحطب

تارودانت : في مشهد حزين ..سيارة تقتل إمرأة قروية…

2023-07-26 / 22:49
Photo of مصرع خمسة مغاربة في غرق قارب مهاجرين

مصرع خمسة مغاربة في غرق قارب مهاجرين

2023-07-25 / 21:28
Photo of 4 قت.لى من أسرة واحدة في حادثة سير مأساوية بإقليم سيدي بنور

4 قت.لى من أسرة واحدة في حادثة سير مأساوية…

2023-07-24 / 12:23
Photo of مصــ..ـرع طفل دهسه قطار ترفيهي بمرتيل

مصــ..ـرع طفل دهسه قطار ترفيهي بمرتيل

2023-07-22 / 18:26
Photo of الناظور.. مصرع 6 أشخاص غرقا في محاولة للهجرة السرية

الناظور.. مصرع 6 أشخاص غرقا في محاولة للهجرة السرية

2023-07-22 / 09:40
Photo of أحفير ..العثور على ج.ثة أدمية على جنبات واد على الشريط الحدودي المغربي الجزائري

أحفير ..العثور على ج.ثة أدمية على جنبات واد على…

2023-07-21 / 22:17
Photo of م..صرع مختل عقلي في حادتة سير بين فاس و صفرو

م..صرع مختل عقلي في حادتة سير بين فاس و…

2023-07-21 / 00:00
Photo of توقيفات في قضية تكسير محل حلاقة والاعتداء على صاحبه بطنجة

توقيفات في قضية تكسير محل حلاقة والاعتداء على صاحبه…

2023-07-20 / 22:19
Photo of ثاني حالة انت..حار في صفرو خلال يوم بحي الرفايف

ثاني حالة انت..حار في صفرو خلال يوم بحي الرفايف

2023-07-19 / 23:08

‫2 تعليقات

  2. نتمنا من الله ان يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق