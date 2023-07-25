مصرع خمسة مغاربة في غرق قارب مهاجرين

قضى خمسة شبان مغاربة على الأقل في غرق قارب يقل مهاجرين قرب مدينة الداخلة خلال محاولتهم العبور إلى جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي، وفق ما أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وقال فرع هذه المنظمة غير الحكومية بمدينة خنيفرة في بيان إنه “تلقى بأسى وحزن عميقين نبأ وفاة خمسة شبان (…) في حادث غرق قارب للهجرة غير النظامية”، مشيرا إلى أنهم يتحدرون من بلدة تيغسالين القريبة من خنيفرة.

وأوضح المسؤول في الجمعية محمد زندور “وقع الحادث أمس (الاثنين) قرب مدينة الداخلة غير بعيد عن الشاطئ حيث انقلب قارب كان على متنه نحو 60 مهاجرا بسبب الأمواج، وفق ما علمنا من ناجين”.

وأضاف “الحصيلة مرشحة للارتفاع، إذ لا يزال مهاجرون آخرون في عداد المفقودين”.

أوروبا.

وفي حادث مماثل لقي ستة مغاربة مصرعهم الجمعة في انقلاب قاربهم بساحل الناظور شمال المملكة، بينما كانوا يحاولون العبور إلى جنوب اسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وكان على متن الزورق 54 راكبا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية السبت.

.من جهتها، قالت السلطات المغربية إنها أحبطت 26 ألف محاولة هجرة غير نظامية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023

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