الناظور.. مصرع 6 أشخاص غرقا في محاولة للهجرة السرية

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم الناضور أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا، الجمعة، في محاولة للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية نفذت انطلاقا من ساحل جماعة ايعزانن، إقليم الناضور.

وحسب المصدر ذاته، فقد كان حوالي 54 مرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم شخص يحمل الجنسية التونسية، قد حاولوا التقدم سباحة لركوب زورق نفاث قادم من عرض البحر في اتجاه شاطئ “القالات” التابع لجماعة ايعزانن، غير أن الأحوال الجوية الصعبة وارتفاع موج البحر وفشل المهرب في مناورته بعد اصطدام الزورق بصخور بحرية، أدت إلى غرق 6 أشخاص، فيما استطاع 48 آخرون النجاة بعد نجاحهم في بلوغ اليابسة.

وفور إشعارها بالحادث تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية مرفوقة بأطقم طبية لتقديم الإسعافات الأولية للناجين وانتشال جثث الضحايا وتمشيط المنطقة تحسبا لوجود ضحايا آخرين محتملين.

وقد تم فتح بحث في الموضوع من طرف عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن الخلفيات والظروف المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الاجرامي.

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