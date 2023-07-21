أحفير ..العثور على ج.ثة أدمية على جنبات واد على الشريط الحدودي المغربي الجزائري

هبة بريس : وجدة

عثر أحد رعاة الاغنام بعد زوال اليوم الجمعة 21 يوليوز الجاري بمنطقة وادي كيس بأحفير المتاخم للشريط الحدودي المغربي الجزائري، على جثة ادمية مرمية على جنبات الواد.

وهذا، فقد اخبر السلطات المحلية والشرطة والوقاية المدنية التي حلت بالمكان وطوقته بحكم المنطقة عسكرية، حيث تم جمع اشلاء الجثة وحسب مصدر محلي، ربما تعود لامرأة دون العثور على باقي الأطراف(الرأس والأرجل) والتي تحللت بحكم موجة الحرارة المرتفعة.

في انتظار جمع خيوط الجريمة، من طرف عناصر الشرطة العلمية وفتح تحقيق بأمر من النيابة العامة لكشف الملابسات والحيثيات، التي هزت الشارع الأحفيري لبشاعة الفعل الجرمي.

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