قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2026.. هذه مجموعة المنتخب المغربي

2023-07-13 / 17:27
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هبة بريس

سحبت يوم الخميس في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكند والمكسيك في العام 2026.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر – بوركينا فاسو – غينيا بيساو – سيراليون – إثيوبيا – جيبوتي

المجموعة الثانية: السنغال – الكونغو الديمقراطية- موريتانيا – توغو – السودان – جنوب السودان

المجموعة الثالثة: نيجيريا – جنوب إفريقيا – بنين – زيمبابوي – رواندا – ليسوتو

المجموعة الرابعة: الكاميرون – الرأس الأخضر – أنغولا – ليبيا – إسواتيني – موريشيوس

المجموعة الخامسة: المغرب – زامبيا – الكونغو – تنزانيا – النيجر – إريتريا

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الغابون – كينيا – غامبيا – بوروندي – سيشيل

المجموعة السابعة: الجزائر – غينيا – أوغندا – موزمبيق – بوتسوانا – الصومال

المجموعة الثامنة: تونس – غينيا الاستوائية – ناميبيا – ملاوي – ليبيريا – ساوتومي

المجموعة التاسعة: مالي – غانا – مدغشقر – جمهورية إفريقيا الوسطى – جزر القمر – تشاد

ويشارك 54 منتخبا في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026، بينها 10 منتخبات عربية وهي المغرب ومصر والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا وجزر القمر والسودان وجيبوتي والصومال.

وقسمت المنتخبات الـ54 في القرعة إلى ستة مستويات استنادا إلى تصنيف “الفيفا” الأخير الصادر في يونيو الماضي، حيث وزعت على تسع مجموعات من ستة منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة التي ستضم 48 منتخبا بدلا من 32.

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