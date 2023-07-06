مباراة المنتخب الأولمبي أمام مصر.. اللجنة المنظمة توصي باقتناء التذاكر لدخول الملعب

هبة بريس

دعت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة، كافة الجماهير التي ترغب في متابعة المباراة النهائية التي ستجمع، يوم السبت 8 يوليوز، بين المنتخب المغربي ونظيره المصري، إلى ضرورة اقتناء التذكرة حتى يتسنى لها الولوج للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، حيث ستجرى المقابلة بداية من الساعة التاسعة ليلا.

وأكدت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة، أن عملية بيع التذاكر مستمرة حصرا عبر المنصة الرسمية لبيع التذاكر.

ويمكن سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت من الشبابيك التالية:

​مدينة الرباط:

• المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن؛

​مدينة تمارة:

• القاعة المغطاة الرداد؛

مدينة طنجة:

• القاعة المغطاة زياتن؛

• مركز الزياتن طريق مولاي الرشيد؛

وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء.

وحددت اللجنة المنظمة أثمنة التذاكر على الشكل الآتي:

* الدرجة الثانية: 20 درهما.

* الدرجة الأولى: 30 درهما.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية عند الشبابيك”، بالإضافة إلى وصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.

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