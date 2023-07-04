رسميا.. الأهلي السعودي يضم نجم ليفربول فيرمينو

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء رسميا ضمّ المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو إلى صفوفه.

وقال فيرمينو في مقطع فيديو أعد خصيصًا من أجل الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى الأهلي: “دومًا ما ألعب مع الفرق الكبيرة.. لذا أنا هنا في الأهلي”

واجتاز النجم البرازيلي الفحوص الطبية، مساء أمس الاثنين، ليوقع العقود بشكل رسمي اليوم.

وكان نادي ليفربول قد أعلن بشكل رسمي رحيل مهاجمه روبرتو فيرمينو بعد نهاية عقده بنهاية الموسم المنصرم، ليصبح اللاعب البرازيلي متاحا بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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