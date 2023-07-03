Soccer Football - Saudi Super Cup - Semi Final - Al Ittihad v Al Nassr - King Fahd International Stadium, Riyadh, Saudia Arabia - January 26, 2023 Al Ittihad's Abderrazak Hamdallah celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Ahmed Yosri

بعد بنزيمة.. الاتحاد السعودي يتعاقد مع لاعب برتغالي “واعد”

2023-07-03 / 23:40
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هبة بريس _ وكالات

أعلن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم الاثنين تعاقده مع المهاجم البرتغالي الواعد جواو فيليبي “جوتا” (24 عاما) لمدة ثلاث سنوات قادما من سيلتك الاسكتلندي.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تم توقيع العقد اليوم الأحد 3 يوليو، بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلى ونائب رئيس المجلس أحمد بن عصام كعكي، بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة دبي”.

واضاف البيان “تمنى رئيس مجلس الإدارة التوفيق للاعب البرتغالي في تحقيق التطلعات التي ينشدها كافة محبي وعشاق العميد”.

وهي الصفقة الثالثة للاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعدما الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي.

ويعتبر جوتا من أبرز نجوم منتخب البرتغال للشباب، ويشغل مركز الجناح الأيسر. تدرج في صفوف بنفيكا وتوج معه بطلا للدوري عام 2019 قبل أن ينضم الى سلتيك الصيف الماضي بعدما لعب معارا في صفوفه موسم 2021-2022 وقبلها مع بلد الوليد الإسباني موسم 2020-2021.

وتوج جوتا مع سلتيك بلقب الدوري في عامي 2022 و2023 وكأس الرابطة والكأس المحلية عام 2023

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