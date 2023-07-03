زهير البهاوي و هند زيادي يتصدران الطوندوس المغربي ب “FOLLOW”

طرح الفنان المغربي زهير البهاوي جديده الفني على شكل “ديو” جمعه بالفنانة المغربية هند زيادي إختارا له عنوان “FOLLOW”.

وروج البهاوي لعمله الفني المشترك مع زيادي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، حيث قام بنشر فيديو ترويجي للأغنية، مرفوق بتعليق يفيد أن الاغنية تم طرحها على قناته.

و جدير بالذكر أن “follow” استطاعت حصد مشاهدات عالية، كنا أنها تخطت عتبة المليون مشاهدة في ظرف أقل من يوم واحد على طرحها، فضلا عن أنها تربعت على عرش الطوندونس المغربي.

وجدير بالذكر أن follow هي من كلمات زهير البهاوي نفسه، و ألحان و توزيع بلال أفريكانو، فيما أشرف على إخراج الفيديو كليب الذي صور بدولة الكوت ديفوار، المخرج عمر العمراني.

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