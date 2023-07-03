شتائم واتهامات ترافق أولى حفلات أحمد سعد بتونس

القسم الفني: هبة بريس

أثار الفنان المصري أحمد سعد حالة من الغضب بين التونسيين، إثر مشادة كلامية حادة اندلعت بينه وبين منظمة مهرجان بنزرت في تونس.

وفي التفاصيل، غادر احمد طسعد بعد إقامته حفلا جماهيريا على هامش مهرجان بنزرت، دون حضور المؤتمر الصحافي المتفق عليه من إدارة المهرجان، مشيرا أنه لم يتم الاتفاق معه على ذلك.

وقال سعد في حديثه للصحافيين: “لازم تعرفوا إني موجود هنا معاكم احتراما وتقديرا وحبا لكل الإعلام والشعب التونسي، إنما كاتفاق إني أعمل أحاديث صحفية، ده مش موجود ضمن الاتفاق معي”.

وأضاف: “لكن وجودكم عشان تاخدوا مني كلمة ده شيء يسعد قلبي إني أكون موجود وسط الإعلام اللي أنا بحبه أصلا.. لما مشيت من الحفلة مش عشان خاطر أنا مش عايز أعمل معاكم أحاديث”.

إلا أن سيدة من إدارة المهرجان قاطعته بصوت مرتفع، في إشارة منها أنه ملزم بحضور ندوة صحافية متفق عليها، ما دفع المطرب إلى مخاطبتها قائلاً “اسكتي لو سمحتي .. اسكتي أنتي.. علشان أنتي ما تعرفيش تعملي حفلات ولا تعرفي تديري حفلات ولا لك علاقة بالحفلات”، مضيفاً “أنا جيت هنا علشان.. “.. لتقاطعه نفس السيدة قائلة “علشان إيه علشان تاخد 80 ألف دولار وتخرج؟” ليخرج الامر عن السيطرة خاصة بعد دخول الحاضرين على الخط.

و في سياق متصل، انقسمت الاراء بين من اعتبر ان رد فعل الفنان المصري عادي و بين من اعتبره إهانة في حق المرأة التونسية و المرأة بصفة عامة.

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