اشتوكة : حمل يقود إلى إكتشاف “خيانة زوجية”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودعت النيابة العامة بإبتدائية إنزكان، اليوم الأحد، رجل رفقة سيدة على سجن أيت ملول في انتظار محاكمتهما ، بتهمة الخيانة الزوجية .

وفي تفاصيل القضية، أن زوج السيدة المعتقلة، قد شكك في معاملتها خصوصا بعدما ظهرت عليها علامات الحمل، مما جعل الاخير يتعقبها مند مدة، قبل أن يكتشف خيانتها مع شخص أخر متزوج وله أبناء بمنطقة أيت اعميرة بإقليم أشتوكة أيت باها.

وكان الزوج بعدما تأكد من خيانة زوجته، قد وضع شكاية لدى النيابة العامة، التي أمرت عناصر الدرك بإعتقال الزوجة رفقة خليليها، بعد ضبطهما بمنزل وهما في حالة تلبس.

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