عمر بلمير يتألق في كليب “أنا جانتيلمان”

نجلاء مزيان : هبة بريس

أطلق الفنان المغربي عمر بلمير ثاني أيام عيد الأضحى أغنيته الجديدة المصورة على طريقة الفيديو كليب تحت عنوان “جانتيلمان”.

أغنية “جانتيلمان” من كلمات محمود برحيل، وألحان مروان أصيل ورامون، و توزيع حمزة الغازي، فيما عاد الإخراج للمخرج الشاب أمين مرتضى.

وإختار بلمير تصوير الفيديو الكليب بمدينة مراكش بمنطقة أگفاي و النواحي، كما تدور أحداث الأغنية حول شاب يقع في حب فتاة جميلة إذ سيغني لها بطريقة رومانسية من أجل التقرب منها.

جدير بالذكر أن الفنان عمر بلمير سيطل على جمهوره من خلال مهراجانات وحفلات خلال صيف 2023 بالمغرب و دول أخرى، كما يعد جمهوره المغربي والعربي بأغاني جديدة ومختلفة عن باقي أعماله السابقة.

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