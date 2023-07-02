بعد غياب.. عبد الصمد شرف يعود بأغنية “يا لمغرّب”

القسم الفني: هبة بريس

طرح الفنان المغربي عبد الصمد شرف، أحدث أغانيه تحت عنوان “يا لمغرّب”، وهي من كلمات الكاتب والملحن “خالد سلام”، وتوزيع “سامي برود”،و ذلك بعد غياب عن الساحة الفنية دام لعدة سنوات.

فيديو كليب “يا لمغرّب” الذي أطلقه الفنان “شرف” عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”، حقق آلاف المشاهدات خلال ساعات من طرحه، حيث اختار تصويره في مجموعة من المدن المغربية (تنغير، آسفي، الشاون، تطوان، العيون، سيدي إيفني، بني ملال…)، ليعكس التعدد الحضاري والثقافي المتنوع والثري للمملكة، كما قدم رسالة باسم كل مغربي يفتقد واحدا من أبنائه سواء داخل أو خارج الوطن، حيث لا تختزل أغنية “يا لمغرّب” صوت المهاجر المغربي وأسرته خارج البلاد بل أيضا عالجت الهجرة الداخلية، والمعاناة التي يعيشها العديد من الشباب الذين يضطرون إلى الرحيل عن مدينتهم أو قريتهم لدوافع مختلفة اجتماعية منها واقتصادية.

وكان الجمهور المغربي قد تعرف على الفنان عبد الصمد شرف كمخرج، سنة 2005، حيث كان من الأوائل في مجال صناعة الفيديو كليب بتعاونه مع أبرز الفنانين في تلك الفترة، قبل أن يغيب عن الساحة منذ 2017، بعد أن قرر التفرغ لحياته الشخصية، ليختار العودة من بوابة “يا لمغرّب” وهو العمل الذي مزج من خلاله بين تجربته الطويلة في مجال الفيديو كليب والغناء.

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