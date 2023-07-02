المغرب يواجه منتخبات عالمية في كأس العالم “فيفا الإلكترونية”

هبة بريس ـ رياضة

أفرزت قرعة كأس العالم للعبة “فيفا الالكترونية”، التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية ما بين 11 و 14 يوليوز الجاري، تواجد المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية.

وأوضحت الجامعة الملكية المغربية للألعاب الالكترونية، أن المنتخب المغربي يتواجد في هذه المجموعة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وماليزيا وإيطاليا وفلندا.

يشار أن المنتخب الوطني المغربي للعبة “فيفا الإلكترونية”، يتأهل إلى المرة الثانية على التوالي إلى كأس العالم، عقب تتويجه بطلا لجهة إفريقيا والشرق الأوسط بعد تغلبه، في المباراة النهائية على منتخب جنوب إفريقيا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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