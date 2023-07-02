المغرب يواجه منتخبات عالمية في كأس العالم “فيفا الإلكترونية”

2023-07-02 / 16:17
0

هبة بريس ـ رياضة

أفرزت قرعة كأس العالم للعبة “فيفا الالكترونية”، التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية ما بين 11 و 14 يوليوز الجاري، تواجد المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية.

وأوضحت الجامعة الملكية المغربية للألعاب الالكترونية، أن المنتخب المغربي يتواجد في هذه المجموعة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وماليزيا وإيطاليا وفلندا.

يشار أن المنتخب الوطني المغربي للعبة “فيفا الإلكترونية”، يتأهل إلى المرة الثانية على التوالي إلى كأس العالم، عقب تتويجه بطلا لجهة إفريقيا والشرق الأوسط بعد تغلبه، في المباراة النهائية على منتخب جنوب إفريقيا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرجاء يعلن رسميا تعاقده مع نجم الفتح الرياضي

الرجاء يعلن رسميا تعاقده مع نجم الفتح الرياضي

2023-07-02 / 15:38
Photo of مانشستر يونايتد يسارع الزمن لحسم صفقة أمرابط

مانشستر يونايتد يسارع الزمن لحسم صفقة أمرابط

2023-07-02 / 14:09
Photo of آس الإسبانية: “النصر السعودي يفاوض إشبيلية للتوقيع مع ياسين بونو”

آس الإسبانية: “النصر السعودي يفاوض إشبيلية للتوقيع مع ياسين…

2023-07-02 / 13:16
Photo of فالنسيا الإسباني يقترب من شراء عقد النجم المغربي سليم أملاح

فالنسيا الإسباني يقترب من شراء عقد النجم المغربي سليم…

2023-07-02 / 11:56
Photo of بناءا على طلب حكومة تايلاتد.. رئيس اتحاد الكرة يستقيل بسبب “السمعة”

بناءا على طلب حكومة تايلاتد.. رئيس اتحاد الكرة يستقيل…

2023-07-02 / 11:13
Photo of الحارس المخضرم “بوفون” مطلوب في الدوري السعودي

الحارس المخضرم “بوفون” مطلوب في الدوري السعودي

2023-07-01 / 18:47
Photo of بعد تردد النصر.. مورينيو ينصح روما بالتعاقد مع حكيم زياش

بعد تردد النصر.. مورينيو ينصح روما بالتعاقد مع حكيم…

2023-07-01 / 17:14
Photo of لاعب ميلان السابق يوقع لاتحاد تواركة و يقول: “الله يبارك فعمر سيدي”

لاعب ميلان السابق يوقع لاتحاد تواركة و يقول: “الله…

2023-07-01 / 15:30
Photo of أولمبيك مارسيليا يعلن رسميا شراء عقد المغربي أمين حارث

أولمبيك مارسيليا يعلن رسميا شراء عقد المغربي أمين حارث

2023-07-01 / 14:00
Photo of لقجع و الركراكي و بونو و الفارق.. تتويج المتميزين في كرة القدم المغربية هذا العام

لقجع و الركراكي و بونو و الفارق.. تتويج المتميزين…

2023-07-01 / 12:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق