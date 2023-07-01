الحارس المخضرم “بوفون” مطلوب في الدوري السعودي

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى نادي بارما، بات أحدث الأسماء المرتبطة بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وبحسب الصحفي الإيطالي المطلع جيانلوكا دي مارزيو، فإن بوفون تلقى عرضا للاحتراف في الدوري السعودي.

وأكد الصحفي “الموثوق” أن بوفون (45 عاما) لا يزال يفكر في مستقبله، وسيتخذ القرار النهائي في الساعات المقبلة، سواء بالاستمرار في الملاعب أو الاعتزال.

وأضاف أن بوفون، الذي اعتزل اللعب الدولي في 2018، لديه عقد لموسم آخر مع بارما، وقد يستمر في إيطاليا إذا قرر البقاء في الملاعب، لكنه لا يمانع خوض تجربة جديدة.

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