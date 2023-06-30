بالفيديو.. المنتخب الوطني يفوز على الكونغو ويحقق العلامة الكاملة في كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة

2023-06-30 / 22:55
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هبة بريس : رياضة

فاز المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي بهدف دون رد، مساء اليوم الجمعة بملعب مولاي عبد الله بالرباط، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة.

وسجل يونس طه، مهاجم زفوله الهولندي هدف التقدم للمنتخب الوطني في الدقيقة 7 بعد تمريرة حاسمة من أسامة تيرغالين، متوسط ميدان لوهافر الفرنسي.

وكانت المباراة فرصة أمام الناخب الوطني عصام الشرعي لإشراك العناصر الاحتياطية بعد ضمان التأهل إلى دور النصف خلال المباراة السابقة.

هذا الفوز يضع المنتخب الوطني في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ليحقق بذلك الأشبال العلامة الكاملة في مرحلة مجموعات هذه البطولة، بينما يتذيل منتخب الكونغو ترتيب المجموعة بصفر نقطة.

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