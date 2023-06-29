تركي آل الشيخ يفرج عن موعد عرض فيلمه “تشيللو”

2023-06-29 / 17:21
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القسم الفني: هبة بريس

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن موعد طرح فيلمه السينمائي الأول “تشيللو”، المقتبس عن روايته التي تحمل الإسم ذاته، والتي وقّعها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.

ونشر آل الشيخ عبر منصات التواصل الاجتماعي، البرومو الخاص بالفيلم، معلقا: “أتمنى يعجبكم، وسعيد بالتجربة اللي شاركني فيها أبطال من السعودية والكويت وسوريا وإنكلترا وأمريكا والمخرج العالمي Darren Bousman”.

وكشف عن موعد عرض الفيلم في دور السينما الذي حدده بتاريخ الـ 14 من شتنبر المقبل،و ظهر في الفيديو الترويجي بعض أبطال العمل منهم، الفنّانة الكويتية سعاد عبد الله، والفنّانان السوريان غسان مسعود، وسامر إسماعيل، وعدد من الفنانين السعوديين بينهم الشاب مهند الحمدي.

وكان آل الشيخ قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي الانتهاء من عمليات تصوير الفيلم التي جرت “بنسبة 70% في المملكة بين الرياض، وضرما، والعلا، و30% في أوروبا بشركة وطنية سعودية”.

وقال إن “أكثر من 200 سعودي تدربوا وتعلموا على يد أكبر المخرجين، ومدراء التصوير، وفي المكياج، والملابس، والديكور، شاركوا في هذا العمل”، مضيفا “أنّ الفيلم لن تقلَّ جودته عن أكبر الأفلام في هوليوود، وأنه سيُدبلج إلى 7 لغات”.

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