مادونا تدخل العناية المركزة بعد العثور عليها فاقدة للوعى

القسم الفني: هبة بريس

دخلت ملكة البوب العالمية مادونا إلى المستشفى، وذلك بعدما عُثر عليها فاقدة للوعى، حيث دخلت لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات نيويورك، ليكتشف الأطباء إصابتها بعدوى بكتيرية خطيرة إلا أنها تتعافى حاليا بشكل جيد.

وكان من المقرر أن تبدأ مادونا جولتها الغنائية في 15 يوليوز المقبل، ولكن بسبب إصابتها بعدوى بكتيرية خطيرة اضطرت إلى وقف جميع الالتزامات.

وفى سياق آخر، ظهرت النجمة العالمية مادونا مؤخراً، فى إطلالة غريبة، سببت صدمة كبيرة بين محبيها وجمهورها بسبب شكل وجهها المختلف، حيث أطلت ملكة البوب فى فيديو نشرته عبر حسابها على “إنستجرام”، بدت بشفة منتفخة وشعر وردى يظهر فروة رأسها، وحواجب بيضاء اللون، ما يؤكد خضوعها لعدة إجراءات تجميلية.

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