شدى حسون تطرح جديدها الغنائي “على ما أظن”

2023-06-29 / 12:19
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القسم الفني: هبة بريس

طرحت الفنانة العراقية شذى حسون جديدها الفني المصور على طريقة الفيديو كليب تحت عنوان “على ما أظن” بالتزامن مع حلول عيد الأضحى.

واختارت شذى حسون الغناء باللهجة المصرية للمرة الثانية على التوالي بعد أغنية “حلم عمري” التي تم طرحها قبل أسابيع قليلة.

و يشار إلى أن أغنية “على ما أظن” هي من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان بهاء عبد الهادي، وتوزيع زووم، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز، فيما أشرف على إخراج الفيديو كليب المخرج زياد خوري

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