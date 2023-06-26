ميراوي: عدد المنح الجامعية ارتفع بأزيد من 20 ألف منحة

هبة بريس - الرباط

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن وزارته قامت هذه السنة بالزيادة في المنح الجامعية بعدد يفوق 20 الف.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين، أنه في سنة 2021، بلغ عدد المنح الجامعية 385 الف منحة، وارتفع الى 400 منحة السنة الفارطة، ثم 421 الف منحة هذه السنة.

وعبر الوزير عن شكره لجميع المتدخلين والحكومة التي ساهمت في رفع عدد المنح، مشيرا إلى أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من استهداف الشباب القادمين من وضع هش، وتعميم المنحة لفائدة هذه الفئة.

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