بنك المغرب: ارتفاع الدرهم مقابل الدولار

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,98 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وظل شبه مستقر مقابل الأورو خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 يونيو الجاري.

وأبرز بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بتاريخ 16 يونيو 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 349,7 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 0,8 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع قدره 8,2 في المائة على أساس سنوي.

وأورد البنك أن جاري تدخلاته بلغ خلال الأسبوع ذاته، ما مجموعه 100,9 مليار درهم، منها 54,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و26,1 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء طويلة المدى، و20,7 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة المدى.

وعلى مستوى السوق البين بنكية، استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 3,9 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين بنكي خلال هذه الفترة 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 21 يونيو الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 يونيو)، ضخ بنك المغرب مبلغ 53,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبشأن سوق البورصة، فإن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة خلال الفترة المذكورة، ليصل أداؤه منذ بداية السنة الجارية إلى 7,2 في المائة، ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “الكهرباء” بنسبة 6,6 في المائة و” المباني ومواد البناء” بنسبة 1,7 في المائة، و”الأبناك” بنسبة 1,4 في المائة.

وفي المقابل، لوحظ انخفاض في قطاعات “شركات التوظيف العقاري”، و”الصناعة الصيدلانية” بنسب بلغت تواليا 0,2 و2,6 في المائة.

وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد ارتفع ليبلغ مليار درهم، مقابل 540 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي. أما على مستوى السوق المركزية للأسهم، فقد بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 195,9 مليون درهم بعد تسجيل 101,7 مليون درهم.

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