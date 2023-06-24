أيمن سنباي يعود لرشده وينفي تسبب “الجن والشياطين” في مرضه النفسي

2023-06-24 / 19:53
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هبة بريس - متابعة

عاد اليوتبرز المغربي أيمن سنباي للظهور مجددا ، حيث نفى كل ما نشر بخصوص مرضه الأخير، مشيرا بطريقة غير مباشرة الى اصابته بمرض نفسي تسبب في دخوله حالة من “الوهم”.

وقال اليوتبرز ايمن سنباي في مقطع جديد :” أن تصوير فيديوهات المنازل المهجورة وقراءة كتاب شمس المعارف ليس له علاقة بما حصل له مؤخرا ،
مضيفا انه ينبغي للانسان أن يعتني بصحته النفسية ما أمكن ” كما نفى تسبب عالم “الجن والشياطين ” في ماوصل اليه على المستوى النفسي.

جدير بالذكر أنه بعد اختفائه لمدة طويلة على منصة “يوتيوب”، صدم اليوتيوبر أيمن الهاشمي، المعروف باسم “أيمن سنباي”، الجميع بظهوره وهو في حالة نفسية صعبة وغير طبيعية إلى جانب مجموعة من الشباب الذين عثروا عليه مفقودا في أحد شوارع مدينة سيدي سليمان، قبل أن يتم إرساله لمدينة الرباط.

ووفق مقطع الفيديو، فقد بدا أيمن سنباي متعبا، شاحب الوجه، فاقدا للوعي، يعيش التشرد والتيه في شوارع مدينة سيدي سليمان بعيدا عن أهله وذويه قبل ان يظهر مجددا وهو في حالة طبيعية .

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