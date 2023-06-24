وسط أجواء مبهرة..انطلاق فعاليات مهرجان “كناوة” بالصويرة

2023-06-24 / 12:26
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نجلاء مزيان: هبة بريس

انطلقت فعاليات مهرجان كناوة وموسيقى العالم في مدينة الصويرة المغربية بصيغته الأصلية بعد توقفه ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد، “ليكرس القيم الإنسانية” التي تميزه، على حد تعبير مديرته ومنتجته نائلة التازي.

وشددت التازي في كلمتها خلال افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان على أنه “يعود بقوة ليكرس القيم الإنسانية التي ميزته دائماً والمتمثلة في قيم التضامن والتعايش والإخاء”.

ونجحت هذه التظاهرة الفنية المجانية على مرّ السنين في إبراز الفن الكناوي القديم وجعله معروفا من خلال الربط بينه وبين أنواع موسيقية أخرى كالجاز والبلوز ومن خلال استقطاب شباب المدن.

ومن أبرز محطات برنامج هذه الدورة حفلات لعازف الغيتار الكوبي في فرقة “بوينا فيستا سوشل كلوب” الشهيرة إيليادس أوشوا، والمغني الباكستاني فايز علي فايز وعازفة الريغي البلجيكية سيلا سو.

ويشمل البرنامج أيضاً حفلات لمعلمين كناويين من بينهم عبدالسلام عليكان مع عازف الجاز الألماني تورستن دي فينكل.

وافتُتح المهرجان بموكب للموسيقيين الكناويين حول مدينة الصويرة القديمة.

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