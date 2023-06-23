وزارة الثقافة: دعم 81 مشروعا مسرحيا بأزيد من 14 مليون درهم

هبة بريس

قررت لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح دعم 81 مشروعا من مجموع المشاريع المرشحة برسم الدورة الأولى لسنة 2023 التي توصلت بها في إطار طلبات الحصول على الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن مجموع مبالغ الدعم الممنوحة في قطاع المسرح بلغ ما قدره 14 مليون و736 ألف و900 درهم شملت « إنتاج وترويج الأعمال المسرحية » (دعم 39 مشروعا من أصل 233 ملفا بمبلغ قدره 6 ملايين و934 ألف درهم)، و »توطين الفرق المسرحية بالمسارح » (13 مشروعا من أصل 28ملفا ب6 ملايين و450 ألف درهم).

كما شملت مبالغ الدعم « الإقامات الفنية وإبداع النصوص المسرحية وورشات التكوين » (21 مشروعا من أصل 57 ملفا ب692 ألف و900 درهم) و »تنظيم أو المشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية » (5 مشاريع من أصل 18 ملفا ب480 ألف درهم)، و »مسرح الشارع » (ثلاثة مشاريع من اصل سبع ملفات ب180 ألف درهم).

وضمت لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح التي اجتمعت في الفترة ما بين 09 ماي و10 يونيو 2023، برئاسة السيد لحسن النفالي، كلا من عبد المجيد فنيش، وحسن بحراوي، وزكريا قسي لحلو، وأمال بنعياد، والسعدية لاديب، وعادل مديح، وامحمد صلو، ومريم الزعيمي، وأسماء لقماني، وسيدي رضوان الشرقاوي.

من جهة أخرى، أوصت اللجنة في ختام أعمالها، على الخصوص، بتنظيم أيام تكوينية لفائدة مسؤولي الفرق المسرحية وحاملي المشاريع من قبل الوزارة الوصية أو من قبل النقابات والجمعيات المهنية، بدعم من الوزارة، من أجل ضبط تقنيات تعبئة ملفات الترشيح، وبضرورة التقيد بالمقتضيات الواردة في النصوص القانونية المتعلقة بالدعم والشروط التنظيمية المحددة في دفتر التحملات.

كما أوصت اللجنة بالسعي إلى التعامل مع المؤلفين والكتاب المغاربة والعرب بدل التركيز على الاقتباس أو الترجمة، وسعي أصحاب المشاريع (الفرق المسرحية والأشخاص الذاتيين) إلى توفير موارد إضافية لتكملة النسبة المتبقية من الدعم المحصل عليه.

ويمكن الاطلاع على النتائج المفصلة للمشاريع على الدعم على الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والاتصال-قطاع الثقافة: https://mjcc.gov.ma

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