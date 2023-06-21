عيد الأضحى.. السماح للسجناء بتلقي قفة المؤونة لمرة واحدة

هبة بريس

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه بمناسبة عيد الأضحى، سيُسمح للنزلاء بتلقي قفة المؤونة لمرة واحدة فقط من طرف ذويهم، أو من طرف الأعوان التابعين للتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب.

وأوضح بلاغ للمندوبية، اليوم الأربعاء، أنه “حرصا على تعزيز الروابط العائلية للسجناء وضمان احتفالهم بالمناسبات الدينية في أجواء روحانية، وفي إطار استثناء الأعياد الدينية من قرار المنع النهائي لقفة المؤونة”، سيُسمح للنزلاء بتلقي قفة المؤونة لمرة واحدة فقط ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعدة من طرف إدارة المؤسسة السجنية.

وأضاف أنه “ومن أجل ضمان الاحتفال بهذه المناسبة في أحسن الظروف وتخفيف الضغط على الموظفين، فقد تقرر السماح خلال هذه الفترة، بجلب قفة تتكون فقط من مواد غذائية مطبوخة تكفي للاستهلاك لمدة يومين على الأكثر، دون إجراء الزيارة العائلية ودون جلب أغراض أخرى كالملابس والأغطية”.

وفي إطار سعيها المتواصل لمحاربة ظاهرة تسريب الممنوعات بقفة المؤونة، دعت المندوبية العامة جميع عائلات النزلاء إلى الانخراط الجدي والمسؤول والمساهمة الفعالة لإنجاح هذه العملية، وعدم محاولة استغلالها لتسريب كل ما من شأنه أن يهدد أمن وسلامة المؤسسة السجنية، علما أن أي إخلال بهذا المقتضى سيترتب عنه حرمان ذويهم من السجناء من الاستفادة من قفة المؤونة مستقبلا، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار البلاغ إلى أن المؤسسات السجنية ستعمل على منح جميع التسهيلات اللازمة لنزلائها للاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالموعد المحدد والشروط المطلوبة لإدخال قفة المؤونة.

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