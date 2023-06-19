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طاطا : وفاة رضيع بسبب لذغة عقرب

2023-06-19 / 16:46
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد عملية نقله من إقليم طاطا صوب مدينة أكادير من أجل الاستشفاء، يعني قطعت به سيارة ” بيكوب” مسافة 287 كلم ما يعادل 5 ساعات في الطريق ، بعدما لم تجد عائلته سيارة إسعاف، انتهت حياة رضيع بشكل صادم، بالمستشفى الجهوي، بعد فشل الطاقم الطبي في إنقاذه من سم عقرب لذغته بمسقط رأسه بمنطقة فم زكيط بإقليم طاطا .

وضعية تسائل وزير الصحة ومسؤوليه بجهة سوس ماسة، من غياب الامصال ضد لذغة العقارب والافاعي، خصوصا أن سكان اقاليم الجهة مقبلون على صيف ساخن، حيث تكثر الزواحف بعدما تغادر جحورها بحثا عن الماء والكلأ.

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