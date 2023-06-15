إحباط محاولة تهريب أزيد من 14 الف قرص طبي مخدر بمعبر بني نصار

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بمركز بني انصار بالناظور، زوال اليوم الخميس 15 يونيو الجاري، من إحباط محاولة تهريب 14970 قرص طبي مخدر على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة عن حجز شحنة الأقراص المخدرة، مخبأة بعناية داخل إحدى عجلات هذه السيارة، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائقها المغربي البالغ من العمر 50 سنة.

وقد تم إخضاع السائق المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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