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وكالة الأدوية الأوروبية: كورو.نا لا يزال تهديدا

2023-06-07 / 11:49
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هبة بريس - وكالات

قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها لا تزال تعتبر فيروس كورونا تهديدا، رغم أنه لا يمثل حالة طوارئ طبية عالمية في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال آخر مؤتمر صحفي دوري لها عن الوباء، حسبما ذكر موقع “إيلاف” الإسرائيلي، الذي أوضح أن مؤتمرات الوكالة التي تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقرا لها، يتم متابعتها عالميا للتعرف على آخر تطورات اللقاحات والأدوية الخاصة بفيروس كورونا.

ولفت الموقع إلى أن الوكالة أكدت أنها ستواصل العمل على إيجاد لقاحات فعالة لأي متحورات جديدة للفيروس، الذي أودى بحياة ملايين البشر خلال السنوات الماضية، وتسبب في أزمة اقتصادية عالمية.

ويرى ماركو كافاليري، مدير استراتيجية اللقاح في وكالة الأدوية الأوروبية، إن كورونا سيظل تهديدا وبصورة خاصة للفئات الأكثر ضعفا، مشيرا إلى أن عملية انتشاره لا تزال مستمرة وأن هناك متحورات جديدة للفيروس.

ولفت كافاليري إلى ضرورة أن تظل السلطات الصحية مستعدة لأي تغيرات مستقبلية خاصة في فصل الشتاء.

وقالت إيمبر كوك، المديرة التنفيذية للوكالة، إن هناك تقديرات تشير إلى أن اللقاحات أسهمت في إنقاذ نحو 20 مليون شخص، خلال العام الأول من انتشار المرض.

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