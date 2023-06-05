إشاعات الارتباط تلاحق شاكيرا و بطل سباق السيارات

القسم الفني: هبة بريس

منذ انفصالها عن حبيبها جيرارد بيكيه، و إشاعات الارتباط تلاحق النجمة الكولومبية شاكيرا.

مناسبة الحديث تداول أخبار تفيد ارتباط شاكيرا بلاعب الفورميلا ون لويس هاميلتون، فبعد ظهورها وهي تشاهد سباق F1، وتساند لويس هاميلتون في Grand Prix إسبانيا على حلبة برشلونة، يوم أمس الأحد، عادت مجموعة من الأقاويل التي تفيد احتمالية وجود علاقة رومانسية بينها وبين هاميلتون.

وكانت شاكيرا قد التقت لويس هاميلتون الشهر المنصرم برفقة بعض الأصدقاء، حيث رصدتهما عدسات الكاميرات أثناء صعودهما اليخت خارج قصرها في ميامي بفلوريدا.

ونشرت شاكيرا صورة لها عبر حسابها بموقع إنستغرام تظهر فيها و هي تقف في المدرجات مبتسمةً ومتحمسة، رفقة أصدقائها، وأرفقت النجمة منشورها بتعليق جاء فيه: “أنا سعيدة لعودتي إلى برشلونة”.

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