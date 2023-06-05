نزار فارس لحورية فرغلي :”حجيتي بعد ما الأضواء خفت والجمال راح”

2023-06-05 / 10:05
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القسم الفني : هبة بريس

نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس جزء من حواره مع الفنانة المصرية حورية فرغلي، و الذي تضمن العديد من الاسئلة حول حياتها الشخصية و الفنية.

وتطرق نزار الفارس لمواضيع مثيرة للجدل خلال برنامج تابوو، موجهاً سؤال لحورية فرغلي حول مشاهدها في فيلم كلمني شكراً في بدايتها الفنية قائلاً: “انتي أغريتي جيل كامل والبعض يقول الله عاقبلك وحجمك .. أنتي فتنتي جيل كامل جيل التسعينيات اتدمر من وراكي، ليه ما تقوليش الله عاقبك وحجمك بسبب كدا”.

لترد حورية فرغلي قائلة : “يمكن الله عاقبني بسبب الأدوار دي لكن اللي مريت بيه كان ولا حاجة جنب اللي قدمته”.

وأوضحت حورية فرغلي أنها بعد الحادث الذي تعرضت له وكسر أنفها أدت مناسك الحج 7 مرات : “أنا حجيت 7 مرات بعد الحادثة ودعيت ربنا”، ليرد نزار الفارس مشيراً إلى أن الحج جاء بعد أن بهت بريقها واختفى جمالها، على حد تعبيره : “حجيتي بعد ما الأضواء خفت والجمال راح لكن يمكن الله ابتلاكي علشان تروحي عنده من غير ذنوب”.

ووجه نزار الفارس سؤالاً لها حول سبب عدم قيامها بالحج في ظل شهرتها، لتجيبه أنها لم يكن لديها محرم، كما أن شقيقها كان يمتلك جواز سفر أمريكي.

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