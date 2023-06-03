العيون.. ظهور قناديل البحر من نوع فيزاليا “Physalia physalis” بساحل فم الواد

2023-06-03 / 19:01
0
هبة بريس - و م ع

ظهرت، مؤخرا بشاطئ فم الواد (إقليم العيون)، قناديل البحر المسماة بالبارجة البرتغالية ذات الاسم العلمي “Physalia physalis”.

فقد عاينت السلطات المحلية وفريق البحث العلمي التابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالعيون نزوح العشرات من هذه الكائنات البحرية منذ 23 ماي المنصرم، وعملت في هذا الصدد، على إرسال عينات منها إلى المختبر، من أجل القيام بدراسة بيولوجية وبيئية على هذا النوع الذي يظهر بشكل موسمي خلال هذه الفترة من السنة على طول الساحل المغربي.

وقال المهدي الجماني، مهندس دولة في الصيد البحري بمختبر المركز الجهوي التابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالعيون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية (M24)، إنه تم وضع شبكة لمراقبة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هذه الكائنات البحرية المسمات علميا بـ “Physalia physalis” تظهر بشكل موسمي ومحدد في الزمن.

وأضاف السيد الجماني أن الظروف مواتية بالمحيط تساهم في نزوح هذه القناديل إلى الساحل والشواطئ، مما قد يشكل خطرا على السباحين والصيادين، وكذا العائلات التي تقصد تلك الأماكن للنزهة مع أطفالها.

وأشار إلى أن فريق البحث العلمي التابع للمعهد يقوم بدراسات من أجل الإحاطة بالسلوك البيولوجي والبيئي لهذه الكائنات الجيلاتينية، وتحديد أسباب تواجدها.

وحسب نشرة إخبارية للمركز الجهوي التابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالعيون، فإن هذه الكائنات الجيلاتينية تبقى سامة وذات تأثير مباشر على صحة الإنسان عند لدغها أو لمسها.

وفي هذه الحالة، فإن المركز يدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة من خلال إزالة المجسمات العالقة بالجسم بعناية عبر استعمال الورق، أو قطع بلاستيكية، أو حتى قطع من الأعشاب البحرية.

وينصح بعدم استخدام أي سائل من شأنه أن يؤدي الى الإضرار بجلد المصاب مثل الخل واللعاب وبالأخص المياه العذبة، كما يجب توخي الحذر بشكل كبير خاصة بالنسبة للأطفال الذين ينجذبون لشكل هذا الكائن ولونه المميز.

ويمكن غسل الجرح بلطف بمياه البحر، وفي حالة استمرار الألم أو الشعور بعدم الراحة يجب استشارة الطبيب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فوضى الدّراجات النّارية تعود إلى شوارع سطات

فوضى الدّراجات النّارية تعود إلى شوارع سطات

2023-06-03 / 19:05
Photo of السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن تحل بالمغرب

السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن تحل بالمغرب

2023-06-03 / 18:33
Photo of المالكي: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يحث على ابتكار ممارسات جديدة للتعليم والتعلم

المالكي: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يحث على…

2023-06-03 / 17:42
Photo of العيون- الساقية الحمراء: 13.726 مترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا

العيون- الساقية الحمراء: 13.726 مترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا

2023-06-03 / 15:07
Photo of شبكة اينوي للاتصالات تواصل سياسة الضحك على ذقون المشتركين

شبكة اينوي للاتصالات تواصل سياسة الضحك على ذقون المشتركين

2023-06-03 / 14:25
Photo of أولاد التايمة: الدرك يحجز كمية من لحوم الذبيحة السرية ويعتقل ” جزار” ومساعده

أولاد التايمة: الدرك يحجز كمية من لحوم الذبيحة السرية…

2023-06-03 / 13:30
Photo of ميسور.. حملات تمشيطية للدرك الملكي بوطاط الحاج تسفر عن إيقاف مبحوث عنهم

ميسور.. حملات تمشيطية للدرك الملكي بوطاط الحاج تسفر عن…

2023-06-03 / 13:12
Photo of صحيفة إسرائيلية: المغرب يسعى لتبوء مكانة على خارطة العالم التكنولوجية

صحيفة إسرائيلية: المغرب يسعى لتبوء مكانة على خارطة العالم…

2023-06-03 / 12:39
Photo of توقيف أربعيني حاول تهريب 8020 قرص طبي مخدر عبر ميناء بني أنصار

توقيف أربعيني حاول تهريب 8020 قرص طبي مخدر عبر…

2023-06-03 / 11:25
Photo of من العرائش.. بنسعيد يعلن انطلاق اجراءات تسجيل فنون الفروسية ماطا ضمن قائمة اليونسكو و الايسيسكو

من العرائش.. بنسعيد يعلن انطلاق اجراءات تسجيل فنون الفروسية…

2023-06-03 / 11:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق