أردوغان يؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان التركي

2023-06-03 / 14:00
0
هبة بريس - وكالات

أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان، إيذانا ببدء ولايته الرئاسية الجديدة، والتي تستمر لخمس سنوات.

وجاء في نص قسم اليمين: “أقسم بالحفاظ على استقلالية الدولة، وسيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، والحفاظ على إرادة الشعب وفق الديمقراطية، ومراعاة حقوق الإنسان، والحرية، وعدم التنازل عن هذه الحقوق، ورفع شأن وشرف دولتنا، وممارسة وظيفتي رئيسا بكل حيادية”.

وعقب تنصيبه، سيتوجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ثم إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم “بدء المهام”.

ولدى وصوله إلى البوابة الأولى في المجمع، سينضم إلى موكب الرئيس وحدة فرسان المراسم، ومن ثم سيتم إطلاق 101 قذيفة مدفعية، كما سيتم في الوقت نفسه إطلاق 101 قذيفة مدفعية في مقرات القوات البرية والجوية والبحرية.

وستشارك في المراسم فرقة الأوركسترا السمفونية الرئاسية وفرقة الموسيقى التقليدية التركية وفرقة الموسيقى العسكرية التابعة للقوات المسلحة التركية.

ويشارك قرابة 78 مسؤولا دوليا، خلال حفل تنصيب أردوغان، والذي سيقام في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، خلال ساعات المساء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب “الإخلال بالنظام العام”.. عمدة نيس يفرض حظرا على طارق رمضان 

بسبب “الإخلال بالنظام العام”.. عمدة نيس يفرض حظرا على…

2023-06-03 / 10:39
Photo of السلطات الهندية: ارتفاع حصيلة حادث القطارين إلى 288 قت.يلا

السلطات الهندية: ارتفاع حصيلة حادث القطارين إلى 288 قت.يلا

2023-06-03 / 09:56
Photo of اتهامات بينها “الاغتصاب” تلاحق سفير لبنان لدى فرنسا

اتهامات بينها “الاغتصاب” تلاحق سفير لبنان لدى فرنسا

2023-06-02 / 21:36
Photo of وزير الخارجية الأمريكي بلينكن سيتوجه إلى السعودية الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الأمريكي بلينكن سيتوجه إلى السعودية الأسبوع المقبل

2023-06-02 / 18:31
Photo of للمرة الثامنة.. السلطات السويدية ترفض تسمية طفل باسم “بوتين” 

للمرة الثامنة.. السلطات السويدية ترفض تسمية طفل باسم “بوتين” 

2023-06-02 / 17:19
Photo of من حرف واحد فقط.. ماسك يكشف عن الاسم الجديد لـ”تويتر”

من حرف واحد فقط.. ماسك يكشف عن الاسم الجديد…

2023-06-02 / 10:31
Photo of بسبب نقص التلاميذ.. 90 مدرسة ابتدائية في بريطانيا مهددة بالإغلاق

بسبب نقص التلاميذ.. 90 مدرسة ابتدائية في بريطانيا مهددة…

2023-06-02 / 10:08
Photo of بالخطأ.. طفل يطلق النار على طفلة ويرديها قت.يلة بأمريكا

بالخطأ.. طفل يطلق النار على طفلة ويرديها قت.يلة بأمريكا

2023-06-02 / 09:37
Photo of العاهل الأردني يصدر قرارا ملكيا بمنح قرينة ولي العهد لقب الأميرة

العاهل الأردني يصدر قرارا ملكيا بمنح قرينة ولي العهد…

2023-06-01 / 17:15
Photo of فرنسا.. مقت.ل شخص وإصابة آخرين بحادث إطلاق نار داخل مقهى

فرنسا.. مقت.ل شخص وإصابة آخرين بحادث إطلاق نار داخل…

2023-06-01 / 13:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق