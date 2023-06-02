توقيف “متطرف” خطط لهجوم إرهابي ضد مؤسسة حساسة بطنجة

2023-06-02 / 10:36
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الخميس، من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم “داعش المتطرف”، ينحدر من مدينة المحمدية ويبلغ من العمر 28 سنة، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن واستقرار المملكة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الأبحاث المنجزة أوضحت أن الشخص الموقوف كان قد أعلن “البيعة” للأمير المزعوم لتنظيم (داعش)، وانخرط بشكل فعلي في التحضير لتنفيذ مخطط إرهابي ضد إحدى المؤسسات الحساسة بمدينة طنجة في عملية تخريبية تحاكي الأسلوب الإرهابي الذي يستخدمه مقاتلو تنظيم “داعش”.

وتابع المصدر أنه تم إيداع الشخص الموقوف في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري معه بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع الأهداف الإرهابية التي خطط لها المعني بالأمر، وكذا التحقق من مدى ارتباطه بشركاء ومساهمين محتملين آخرين.

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