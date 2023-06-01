مراكش : توقيف ثلاث أشخاص بينهم إمرأة بتهم ترويج المخدرات و ” القرقوبي”

2023-06-01 / 19:44
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محسن الراضي : هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس فاتح يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 41 و44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها الأولى بمدينة مراكش، مباشرة بعد وصولها على حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 3500 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”.

وقد قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى تحديد هويتي شريكيها في هذا النشاط الإجرامي، قبل أن يتم توقيفهما بمنطقة تسلطانت والعثور بحوزتهما على كمية من مخدر الشيرا وجرعات من الكوكايين و180 قرص طبي مخدر إضافي من نوع “ريفوتريل”، علاوة على ميزان إلكتروني ومبالغ مالية بالعملات الوطنية والأمريكية والأوروبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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