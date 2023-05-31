موريتانيا.. احتجاجات بعد وفاة مواطن أوقفته الشرطة والسلطات تقطع الإنترنت

2023-05-31 / 13:29
0
هبة بريس - وكالات

قررت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، قطع شبكة الإنترنت عن الهواتف المحمولة، بعد نحو يومين من احتجاجات وأعمال شغب تشهدها البلاد.

واندلعت الاحتجاجات عقب وفاة شاب يسمى عمر جوب، بعد توقيفه لدى الشرطة في مقاطعة السبخة في ولاية نواكشوط الغربية، فيما أدت الاحتجاجات التي جرت الثلاثاء، إلى مقتل شاب في مدينة بوكي في ولاية البراكنة جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة “الأخبار” الموريتانية عن إدارة الأمن، بيانا علقت فيه على مشاركة أجانب ومقيمين في أعمل الشغب، وقالت إن مثل هذا التصرف “يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة ونظم الإقامة”.

وحذرت الإدارة من أنه في حالة ضبط أي أجنبي أو مقيم في حالة الإخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه، ستتم إحالته إلى القضاء وإلغاء إقامته وترحيله خارج البلاد، وذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أردوغان: تركيا لن تعود إلى النظام البرلماني

أردوغان: تركيا لن تعود إلى النظام البرلماني

2023-05-31 / 14:04
Photo of بعد رحلة استمرت 10 أيام.. عودة رائدي الفضاء السعوديين إلى الأرض

بعد رحلة استمرت 10 أيام.. عودة رائدي الفضاء السعوديين…

2023-05-31 / 11:29
Photo of ليبيا.. العثور على نجل رئيس مخابرات القذافي مقت.ولا في ظروف غامضة

ليبيا.. العثور على نجل رئيس مخابرات القذافي مقت.ولا في…

2023-05-31 / 10:10
Photo of لسنتين.. شاب جزائري ينام بجانب قبر أمه

لسنتين.. شاب جزائري ينام بجانب قبر أمه

2023-05-31 / 09:33
Photo of مصر.. المحكمة تقضي بحبس مرتضى منصور في قضية جديدة

مصر.. المحكمة تقضي بحبس مرتضى منصور في قضية جديدة

2023-05-30 / 15:58
Photo of حزب أردوغان يحصد 268 مقعدا.. الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التركية

حزب أردوغان يحصد 268 مقعدا.. الإعلان عن النتائج النهائية…

2023-05-30 / 14:50
Photo of فرنسا.. خطة حكومية لضبط المستفيدين زورا من المساعدات الاجتماعية

فرنسا.. خطة حكومية لضبط المستفيدين زورا من المساعدات الاجتماعية

2023-05-30 / 13:08
Photo of وكالة عربية تطلق أول مذيع أخبار افتراضي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي

وكالة عربية تطلق أول مذيع أخبار افتراضي يعمل بتقنية…

2023-05-30 / 10:33
Photo of تقرير: 362 مليون شخص بالمنطقة العربية يعانون الشح المائي

تقرير: 362 مليون شخص بالمنطقة العربية يعانون الشح المائي

2023-05-30 / 09:39
Photo of السودان.. الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام

السودان.. الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5…

2023-05-30 / 09:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق