ضيوف مهرجان مكناس للدراما التلفزية في زيارة لسجن تولال

نجلاء مزيان: هبة بريس

في إطار الأنشطة الموازية لمهرجان مكناس للدراما التلفزية في دورته الثانية عشر، التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 26 الى 30 ماي الجاري، قام نخبة من الفنانين والفنانات ضيوف الدورة بزيارة لسجن تولال 1.

وتندرج هذه الزيارة، التي تحافظ إدارة المهرجان على تنظيمها كل سنة لفائدة نزلاء المؤسسة السجنية وأطرها، في إطار تواصل ضيوف المهرجان مع بعض المؤسسات، وترسيخ ثقافة الانفتاح، وتوسيع أنشطة المهرجان.

وحضي كل الفنانين والفنانات، باستقبال حار ، من قبل إدارة ونزلاء المؤسسة السجنية، حيث تميز اللقاء بإلقاء كلمات ترحيبية بالضيوف، وأخرى تثني على أهمية هذه التظاهرة الفنية، والدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة السجنية لأنسنة هذه الأخيرة.

وتم توزيع شواهد تقديرية على الضيوف، وأخذ صور للذكرى، كما تقدمت إدارة المهرجان وباقي الضيوف، بشكر خاص لمدير المؤسسة و حنينة المسؤولة عن مؤسسة إدماج السجناء، على جهودكم الكبيرة لخدمة النزلاء.

ويشار إلى إن فعاليات الدورة، التي يرتقب أن تختتم مساء يومه الثلاثاء، بتوزيع جوائز مسابقتي الأفلام والمسلسلات، وفي إطار إشراك نزلاء هذه المؤسسة السجنية، في أنشطتها وفرجتها، فقد برمجت لهم يوم أمس عرض مسلسل “مكاتيب” لمخرجه حميد باسكيط.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0