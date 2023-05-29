الجماعات فتحت مباريات لتوظيف مهندسين وأطباء..ماذا قال لفتيت ؟

2023-05-29 / 21:23
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هبة بريس _ الرباط

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن هناك عزوفا للأطباء والمهندسين والتقنيين في الهندسة المدنية والإعلاميات عن التقدم لاجتياز مباريات التوظيف في الجماعات الترابية.

وكشف لفتيت، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين حول تعزيز الموارد البشرية بالجماعات الترابية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن الخصاص الذي تشهده الجماعات الترابية لا يتعلق بالأعداد، بل بنوعية هذه المناصب المالية.

وسجل وزير الداخلية أن جميع الجماعات فتحت مباريات لتوظيف مهندسين وأطباء وتقنيين لكن لا أحد تقدم لهذه المباريات

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تعليق واحد

  1. السبب هو المعاملة التي تجابهها هذه الفئة من الموظفين من طرف رؤساء الجماعات حيت تعامل وكأنها موظفة عندهم في ضيعتهم .لهذا تفضل هذه الفئة العمل الخاص أو العمل مع الخواص عوض الجماعات الترابية.

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