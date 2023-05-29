الغابون.. وزارة الفلاحة تستعد لتوزيع الأسمدة التي أشرف الملك على تسليمها للفلاحين

2023-05-29 / 15:44
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هبة بريس

تستعد وزارة الفلاحة والأمن الغذائي المكلفة بشؤون العالم القروي في الغابون لإطلاق عملية واسعة لتوزيع الأسمدة التي أشرف مؤخرا الملك محمد السادس على تسليمها لفائدة الفلاحين في المقاطعات التسع في البلاد.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إنه “تم وضع اللوجستيك الخاص بنقل وتخزين أكياس الأسمدة في 9 مقاطعات بالبلاد”.

وأعلنت وزارة الفلاحة أنها نظمت، بالشراكة مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، دورة تكوينية لفائدة مديري التوزيع وبعض التعاونيات الزراعية على استخدام هذه الأسمدة.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أشرف في فبراير الماضي بليبرفيل على تسليم هبة تتكون من 2000 طن من الأسمدة للفلاحين الغابونيين.

وتندرج هذه المبادرة التضامنية في إطار العناية التي تخص بها المملكة المغربية الفلاحين الغابونيين، ولاسيما في ظل السياق الحالي، الذي يتميز بالأزمة الغذائية العالمية وصعوبات التزود بالأسمدة.

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