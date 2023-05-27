تيسودالي يستعيد حاسته التهديفية ويقود جينت للفوز أمام فيستيرلو في الدوري البلجيكي

هبة بريس : رياضة

استعاد الدولي المغربي طارق تيسودالي حاسته التهديفية وساهم في قيادة فريقه جينت للفوز على مضيفه فيستيرلو بثلاثة أهداف لواحد، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من مباريات البلاي أوف المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي في الدوري البلجيكي.

تيسودالي دخل كبديل في الدقيقة 72 وتمكن من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 81.

ومعلوم أن طارق تيسودالي يتواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني المستدعاة لمواجهتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا، إذ أعاده الناخب الوطني وليد الركراكي إلى صفوف المنتخب بعد تعافيه من الإصابة.

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