اتهامات و تراشق بالكلام بين “البنج” و زوجته يشعل منصات التواصل الاجتماعي

2023-05-27 / 10:33
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نجلاء مزيان: هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا بالتصريحات النارية التي خرجت بها زوجة الفنان زكريا بالناجي المعروف ب “البنج” و التي اتهمته من خلالها بتعنيفها و خيانتها و التخلي عن طفله.

و كشفت زوجة الرابور المغربي عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -كشفت- مجموعة من التفاصيل المتعلقة بخلافهما.

و قالت المتحدثة ذاتها أن “البنج” كان يتعاطى المخدرات و يعنفها، و يخونها في عش الزوجية، فضلا عن أنها لازالت للآن زوجته، عكس ما روج له سابقا.

وبدوره خرج “البنج” عن صمته، نافيا جميع الاتهامات المتعلقة بالتعنيف و الخيانة، مدافعا عن نفسه بالدلائل التي تبين أنه أدى ما يقارب 9 ملايين سنتيم كنفقة لطفله الذي لا يتجاوز السنتين.

و قال “البنج” :“بالنسبة للضرب أنا راه ما ضربتش كون ضربت كون سيفطوني للحبس، لي يطيح عليك الباطل ولي يدي ليك ديالك يسيفطك للحبس، كون ضربت كون سيفطوني للحبس”.

وواصل قائلا: “ثانيا هاذيك تهريسة لي عند بنادم فإيديه، راه باينة تهريسة ديال ضربك شي واحد وتهريسة ديال ضربتي إيديك مع الحيط بالجهد، ايلا كانت شي حاجة نلجؤوا للطب الشرعي ما عنديش مشكل نوصلو لأبعد الحدود”.

وأضاف: “إيلا كنت حكار وكنآذي بنادم ندخل للحبس علاش ما ندخلش للحبس، ولكن إيلا كان بنادم مآذيني يدير لقانون خدمتو”.

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تعليق واحد

  1. انتم اللي خصكم البنج اللي كتكتبوا للمغاربة مساكن بحال هاد التفاهات اللي هي عادية في كل المجتمعات.
    ديروا اخبار تستاهل كلمة هبة بريس وشكرا.

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