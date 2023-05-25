أمطار غزيرة تودي بحياة طفلين بالجزائر

2023-05-25 / 21:29
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هبة بريس

توفي طفلان بالجزائر، الخميس، جراء التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 24 ساعة، حيث تسببت الأمطار في ارتفاع منسوب عدد من الوديان وإغلاق الطرقات وانهيار بعض البنايات.

وقالت وزارة الداخلية إن الضحية الأولى، طفلة تبلغ سبعة أعوام، من ولاية قالمة، شرقي البلاد.

وفُقدت الطفلة منذ ساعات قبل أن يتم العثور على جثتها على بعد خمس كيلومترات بعيدا عن مقر إقامتها.

كما توفي طفل في التاسعة من عمره وفق بيان الداخلية الجزائرية، متأثرا بجراحه، عقب سقوط جدار ملعب جواري عليه، وذلك في ولاية تيبازة، غربي العاصمة الجزائر.

البيان لفت إلى تضرر العديد من المنازل والبنايات العمومية ولا سيما المدارس “على إثر تسرّبات المياه وارتفاع منسوبها

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