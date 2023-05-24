بسمة بوسيل تهاجم مُساعِدة تامر حسني وتكشف سبب طلاقها

نجلاء مزيان - هبة بريس

هاجمت الفنانة المغربية بسمة بوسيل مساعدة طليقها تامر حسني في ليلة زفافها، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وأعادت بوسيل نشر مقطع فيديو يوثق حضور تامر حسني لزفاف مساعدته هالة عمر، معلقة عليه “حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هالة”.

و أضافت بسمة بوسيل: “إحترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك ، بالذات لو حد كان سبب رئيسي فخراب بيتك و هدم حياة ولادك، الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، إلغاء المتابعة مدى الحياة”.

وكانت خريجة ستار أكاديمي، أثارت مساء أمس حالة كبيرة من الجدل، عبر مواقع التواصل الإجتماعى، خاصة بعد كشفها السبب الحقيقي وراء طلاقها من والد أطفالها تامر حسني.

و جدير بالذكر أن تامر حسني نشر عبر مختلف صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي :«أن هالة عمر هي معجبة قابلها قبل سنوات وهي في عمر 14 عاما، وكانت تهتم بأخباره كثيرا، لدرجة أنها عندما شاهدته في الاسكندرية قدمت إليه وأخبرته أنها تسانده بسبب الحرب التي كانت موجهة ضده، وعندما كان يبحث عن شركة كبرى تدير له حساباته على السوشيال ميديا في بداية انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، قرر أن يسندها لهالة عمر لأنه يرى أن الشخص الذي يحبه سيهتم به أكثر، ومن يومها وهي تدير حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي”.

كما تحدث تامر عن زوجها وأكد أنه طلب يدها منه لأنه يعد في مقام والدها بعد وفاة والدها ووالدتها الحقيقين قائلا :”أما بقى عريسها العسل ده اسمه عمرو طلب ايديها مني أنا عشان والدها ووالدتها توفاهم الله، في سنة واحدة رحمهم الله.. ومن اللحظة دي اتحولت هالة لبنتي الكبيرة بجد اللي بتتجوز دلوقتي قدامي وبسلمها لعريسها بنفسي وبغني في فرحها، معرفتش أرد على كلامك عني في الفرح يا هالة، رديت دلوقتي هنا ربنا يكرمك ويسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ضهرك وسندك ويكمل معاكي مشوار حياتك مع أولادكم الجُمال بإذن الله”.

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