“قانون الفنان وحقوق المؤلف” محور ندوة فكرية بمهرجان بمكناس

نجلاء مزيان: هبة بريس

برمجت إدارة مهرجان مكناس للدراما التلفزية، خلال فعاليات الدورة 12، التي تنظمها جمعية العرض الحر، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 26 إلى 30 ماي 2023، ندوة فكرية حول موضوع “قانون الفنان..حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.

ويشارك في هذه الندوة الأكاديمية، التي تعقد بالتعاون مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بفندق تافيلالت يوم السبت 27 ماي الجاري، في العاشرة والنصف صباحا، كل من الدكتورة رشيدة احفوظ، ومسؤولين عن الإنتاج من القناتين الأولى والثانية إضافة إلى خبراء من المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وتشكل هذه الندوة، التي يرتقب أن يتابعها جمهور عريض، وعدد من المهنيين والمتتبعين، لما للموضوع من أهمية، أرضية حقيقية للنقاش والتداول، في قانون الفنان وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وشرح مختلف الآليات القانونية والفنية، وكل ما يتعلق بالموضوع.

وتتنافس على جوائز هذه الدورة، التي تنظم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ومجلس جهة فاس ـ مكناس، وجماعة مكناس، وبالتعاون مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية، 9 أفلام تلفزية، و8 مسلسلات من إنتاج القنوات الوطنية الأولى، الثانية، الحسانية والامازيغية.

ويحكم المسابقة لجنتان، الأولى هي لجنة الأفلام التلفزية ويرأسها المخرج إسماعيل فروخي، وتضم الكاتبة والمخرجة صونيا التراب والناقد الفني فريد الزاهي، والثانية لجنة المسلسلات ويرأسها الكاتب والشاعر صلاح الوديع، وتضم الفنانة فاطمة تيحيحيت والمخرجة فاطمة بوبكدي.

وتتميز هذه الدورة، التي تقام فعالياتها بالمركز الثقافي محمد المنوني، وساحة لاكورا، بتكريم علمين بارزين قدما للدراما المغربية، فيضا من الأعمال الممتعة، وهما الفنانين المحبوبين راوية وصلاح الدين بنموسى.

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